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Francoforte: scambi al rialzo per Evonik Industries

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Evonik Industries
Punta con decisione al rialzo la performance di Evonik Industries, con una variazione percentuale del 3,31%.
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