Francoforte: in calo Evonik Industries

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Evonik Industries , che mostra un decremento del 2,84%.



Il trend di Evonik Industries mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Evonik Industries evidenzia un declino dei corsi verso area 17,29 Euro con prima area di resistenza vista a 17,63. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 17,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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