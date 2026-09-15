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Francoforte: calo per Evonik Industries

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Evonik Industries
Rosso per Evonik Industries, che sta segnando un calo del 2,51%.
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