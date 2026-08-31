Milano 17:35
52.613 -0,01%
Nasdaq 18:42
29.368 -0,22%
Dow Jones 18:42
53.210 -0,65%
Londra 28-ago
10.824 0,00%
Francoforte 17:35
26.258 -1,17%

Quadro rialzista per Evonik Industries

Finanza
Quadro rialzista per Evonik Industries
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Apprezzabile rialzo per Evonik Industries, tra i componenti del MDAX, in guadagno dell'1,46% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 18,79 Euro, con stop loss fissato a livello 17,92 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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