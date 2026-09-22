Madrid: scambi al rialzo per Amadeus IT
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Amadeus IT mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,4%, rispetto a +1,6% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 55,29 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 56,91. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 58,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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