Madrid: scambi al rialzo per Amadeus IT

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Amadeus IT mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,4%, rispetto a +1,6% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 55,29 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 56,91. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 58,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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