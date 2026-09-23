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Madrid: scambi al rialzo per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi al rialzo per Repsol
Bene la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, con un rialzo del 2,75%.
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