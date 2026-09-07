Madrid: movimento negativo per Amadeus IT

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che presenta una flessione del 2,12% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Amadeus IT rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Tecnicamente, Amadeus IT è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 56,96 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 56,08. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 57,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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