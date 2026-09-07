Madrid: movimento negativo per Amadeus IT
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che presenta una flessione del 2,12% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Amadeus IT rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, Amadeus IT è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 56,96 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 56,08. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 57,84.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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