Madrid: rosso per Amadeus IT

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che passa di mano con un calo del 3,04%.



La tendenza ad una settimana di Amadeus IT è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Amadeus IT , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 56,01 Euro. Primo supporto visto a 54,25. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 53,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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