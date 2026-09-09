Madrid: rosso per Amadeus IT
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che passa di mano con un calo del 3,04%.
La tendenza ad una settimana di Amadeus IT è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Amadeus IT, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 56,01 Euro. Primo supporto visto a 54,25. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 53,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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