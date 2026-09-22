Milano 17:35
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Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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PLATINUM del 21/09/2026

Finanza
PLATINUM del 21/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

La giornata del 21 settembre chiude piatta per il metallo bianco-argenteo, che riporta un 0%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1.783,8. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1.810,3. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1.836,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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