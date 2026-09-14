PLATINUM dell'11/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
La giornata dell'11 settembre chiude piatta per il metallo bianco-argenteo, che riporta un +0,08%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del platino, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.877,7. Primo supporto visto a 1.759,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.719,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)