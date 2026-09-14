Milano 11-set
52.512 0,00%
Nasdaq 11-set
29.368 +0,91%
Dow Jones 11-set
52.573 +0,98%
Londra 11-set
10.650 0,00%
Francoforte 11-set
25.569 0,00%

PLATINUM dell'11/09/2026

Finanza
PLATINUM dell'11/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

La giornata dell'11 settembre chiude piatta per il metallo bianco-argenteo, che riporta un +0,08%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del platino, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.877,7. Primo supporto visto a 1.759,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.719,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```