Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 22/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Seduta debole per il Dow Jones 30, con chiusura in calo a 51.863,7.
La situazione di medio periodo del Dow Jones 30 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 52.121. Supporto visto a quota 51.534,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 52.708.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)