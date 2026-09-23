Analisi Tecnica: EUR/CHF del 22/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Riunione sostanzialmente debole quella del 22 settembre per il cambio Euro / CHF, che conclude gli scambi in frazionale calo a 0,9395.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,9376 con tetto rappresentato dall'area 0,9434. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,9356.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)