Analisi Tecnica: indice DAX del 22/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
La giornata del 22 settembre chiude piatta per il principale indice di Francoforte, che riporta un +0,02%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 25.349,7. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 25.762,4. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 26.175.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)