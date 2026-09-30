Milano 10:32
52.082 +0,53%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:32
10.690 +0,50%
Francoforte 10:32
25.455 +0,22%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 29/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 29/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Modesto recupero sui valori precedenti per l'Eurostoxx 50, che conclude in progresso dello 0,30%.

Il quadro di medio periodo dell'Eurostoxx 50 ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 6.336. Primo supporto individuato a 6.288. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 6.384.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```