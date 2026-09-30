Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 29/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Modesto recupero sui valori precedenti per l'Eurostoxx 50, che conclude in progresso dello 0,30%.
Il quadro di medio periodo dell'Eurostoxx 50 ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 6.336. Primo supporto individuato a 6.288. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 6.384.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)