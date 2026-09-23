Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 22/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Giornata fiacca per indice spagnolo, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,15%.
Lo status tecnico di medio periodo di IBEX 35 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 19.886. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 20.204, mentre il primo supporto è stimato a 19.568.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)