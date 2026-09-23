BMW, Morningstar DBRS abbassa rating ad "A" ma rivede outlook a Stabile

(Teleborsa) - L'Agenzia Morningstar DBRS ha declassato i rating di BMW da "A (high)" ad "A", modificando il trend da "Negativo" a "Stabile".



Il declassamento, spiega l'agenzia di rating, "riflette un significativo indebolimento del profilo di redditività e della valutazione del rischio operativo di BMW negli ultimi due anni". Il margine EBIT del segmento automobilistico di BMW è sceso da quasi il 10% nel 2023 al 5,3% nel 2025 e al 3,6% nel primo semestre del 2026. Tale deterioramento riflette le "notevoli difficoltà riscontrate in Cina, dove i produttori locali hanno intensificato la pressione competitiva attraverso politiche di prezzo aggressive, ecosistemi software avanzati e una rapida accelerazione dell'innovazione tecnologica".



Inoltre BMW, si legge ancora, "deve affrontare una costante pressione sui prezzi nel segmento dei veicoli elettrici, ingenti necessità di investimento legate all'elettrificazione e allo sviluppo software, nonché incertezze geopolitiche, tra cui l'introduzione di dazi e interruzioni nella catena di approvvigionamento". E Morningstar ritiene che tali fattori abbiano ridotto sostanzialmente la visibilità sui risultati economici della casa automobilistica e che probabilmente "impediranno un ritorno ai livelli di redditività massima storici nel medio termine".



Invece, il trend "Stabile" riflette la previsione secondo cui la "performance operativa di BMW si sta probabilmente avvicinando a un minimo ciclico nel 2026, con una graduale ripresa attesa nel corso del 2027". Morningstar prevede un "progressivo recupero della redditività della Società a partire dal 2027, grazie al consolidamento dell'offensiva di prodotto "Neue Klasse", alla crescente efficacia delle misure di riduzione dei costi e alla stabilizzazione delle pressioni competitive nei mercati chiave".



Un aspetto positivo, sottolinea al contempo l'agenzia di rating, è che BMW "continua a dimostrare una notevole resilienza finanziaria". La Società "vanta uno dei bilanci più solidi tra i produttori automobilistici globali, continua a generare un flusso di cassa libero positivo e mantiene una notevole flessibilità finanziaria, nonostante risultati economici più deboli". Morningstar DBRS considera la strategia di neutralità tecnologica di BMW, il forte posizionamento del marchio nel segmento premium e il rigoroso quadro di allocazione del capitale come punti di forza fondamentali a sostegno del profilo di credito.



Infine, Morningstar prevede che la "divisione Servizi Finanziari della Società continuerà a garantire utili e generazione di cassa stabili, sostenendo al contempo la flessibilità finanziaria complessiva del gruppo".

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