Francoforte: risultato positivo per BMW
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di auto di Monaco, in guadagno del 2,23% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BMW più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve della casa d'auto bavarese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 65 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 62,86. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 67,14.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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