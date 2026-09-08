Francoforte: risultato positivo per BMW

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di auto di Monaco , in guadagno del 2,23% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BMW più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve della casa d'auto bavarese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 65 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 62,86. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 67,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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