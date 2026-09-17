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Francoforte: risultato positivo per BMW

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per BMW
Apprezzabile rialzo per il produttore di auto di Monaco, in guadagno del 2,25% sui valori precedenti.
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