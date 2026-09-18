Francoforte: in calo BMW

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di auto di Monaco , che sta segnando un calo del 2,06%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BMW , che fa peggio del mercato di riferimento.





Tecnicamente, la casa d'auto bavarese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 62,64 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 61,56. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 63,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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