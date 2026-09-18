Francoforte: in calo BMW
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di auto di Monaco, che sta segnando un calo del 2,06%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BMW, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, la casa d'auto bavarese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 62,64 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 61,56. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 63,72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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