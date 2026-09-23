Milano 17:35
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Nasdaq 22:00
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Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo continua la giornata in aumento dello 0,81%.
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