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Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo guadagna l'1,39% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 317,79 punti.
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