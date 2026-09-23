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Francoforte: andamento rialzista per Carl Zeiss Meditec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Carl Zeiss Meditec
Rialzo marcato per Carl Zeiss Meditec, che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti.
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