Francoforte: scambi in positivo per Teamviewer
(Teleborsa) - Balza in avanti Teamviewer, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,22%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Teamviewer rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Teamviewer segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 6,392 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 6,517. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 6,338.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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