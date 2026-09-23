Parigi: movimento negativo per Kering
(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale del lusso, che presenta una flessione dell'1,92%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Kering rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico del colosso del lusso mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 225,1 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 231,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 222,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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