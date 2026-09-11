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Parigi: scambi in positivo per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi in positivo per Kering
Rialzo marcato per la multinazionale del lusso, che tratta in utile del 2,05% sui valori precedenti.
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