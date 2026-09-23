Pnrr, Foti: "Conseguiti tutti i 576 obiettivi del Piano". Attesa la decima rata da 28,4 miliardi

La riunione della Cabina di regia.

(Teleborsa) - Si è riunita la Cabina di regia PNRR per l'esame dell'ottava Relazione sullo stato di attuazione del Piano e per la verifica del conseguimento dei 156 obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima e ultima rata, per un valore complessivo di 28,4 miliardi di euro. La riunione, convocata e presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, si è svolta alla presenza dei Ministri, dei Sottosegretari competenti e dei rappresentanti di ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.



"Con la decima e ultima rata del PNRR sono stati portati a compimento, superando i target fissati dalla Commissione europea, numerosi obiettivi strategici che hanno interessato i principali ambiti della vita economica e sociale della Nazione", ha dichiarato il Ministro Foti. "Con il conseguimento di tutti i 576 obiettivi del Piano, che continuerà a produrre effetti positivi nei prossimi anni, portiamo a compimento un percorso che va ben oltre sia al continuo incremento della spesa che - al netto degli strumenti finanziari ha superato quota 133 miliardi di euro - sia alla realizzazione delle singole opere, consegnando all'Italia interventi strutturali in sanità, infrastrutture, transizione ecologica, istruzione, digitalizzazione, cultura, occupazione e inclusione sociale, per una maggiore competitività, modernizzazione e coesione della Nazione. Si tratta di un grande risultato per l'Italia ma anche di una vittoria del Governo Meloni", ha aggiunto, ringraziando la Struttura di missione PNRR e le Unità di missione presso i ministeri.



Tra i risultati raggiunti con la decima rata, riforme in Pubblica Amministrazione, giustizia, concorrenza, semplificazioni, incentivi alle imprese, appalti pubblici, istruzione e ricerca. Sul fronte degli investimenti, tra i dati più rilevanti: 1.270 Case di Comunità e 327 Ospedali di Comunità, oltre 6.000 nuovi posti letto di terapia intensiva, circa 1.700 km di ciclovie, 4.000 km di linee ferroviarie potenziate, oltre 153.000 nuovi posti negli asili nido, 176 scuole ricostruite, 40.000 nuovi studenti negli ITS e oltre 60.000 nuovi posti letto negli alloggi universitari. Sul fronte digitale, 284 PA centrali e oltre 12.000 istituzioni pubbliche migrate verso il cloud e 23.000 km² di territorio coperti dal 5G.



L'ottava Relazione sarà trasmessa nei prossimi giorni al Parlamento, mentre la richiesta di pagamento della decima e ultima rata sarà inviata alla Commissione europea entro il 30 settembre.

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