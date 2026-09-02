Racing Force: approvato il “Piano di Stock Grant 2026-2028” ed assegnati i diritti per la Prima Tranche

(Teleborsa) - In sede ordinaria, l’Assemblea degli Azionisti di Racing Force ha approvato il “Piano di Stock Grant 2026-2028”, che si sviluppa su un periodo di tre esercizi e prevede la possibilità per i Beneficiari di maturare, a titolo gratuito, diritti a ricevere azioni ordinarie della Società, per un massimo complessivo di 1.000.000 azioni, suddivise in tre tranche, una per ciascun esercizio coperto dal Piano.



La maturazione resta in ogni caso subordinata alla permanenza del rapporto di lavoro o di collaborazione del Beneficiario fino al termine del Piano. La maturazione dei Diritti è correlata al raggiungimento di Obiettivi di performance di Gruppo relativi a un incremento (i) dell’Adj. EBITDA consolidato, (ii) dell’Operating Cash Flow consolidato e (iii) del Free Cash Flow consolidato, con il raggiungimento dell’obiettivo relativo all’Adj. EBITDA quale condizione abilitante per la maturazione dei diritti collegati agli altri due parametri. Il termine di maturazione è unico per tutti i diritti assegnati e coincide con il 31 dicembre 2028.



In sede straordinaria, l’Assemblea ha approvato il conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, ad aumentare il capitale sociale sino all’importo massimo complessivo del 10% del capitale preesistente alla data del primo esercizio della delega, anche in via scindibile e in più tranche, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita. La nuova delega potrà essere utilizzata, tra l’altro, anche a servizio del Piano di Stock Grant 2026-2028.



A seguito dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Società, con riferimento alla Prima Tranche del Piano, ha (i) approvato nominativamente i Beneficiari del Piano e (ii) definito il numero massimo di Diritti a ricevere azioni ordinarie di Racing Force S.p.A. per ciascuno di essi, secondo i termini e le condizioni del Regolamento, nonché (iii) definito gli Obiettivi di performance al cui raggiungimento è

subordinata l’assegnazione dei Diritti a ciascun Beneficiario.



In particolare, per la Prima Tranche il Consiglio di Amministrazione ha stabilito il quantitativo dei Diritti da assegnare ai Beneficiari in massimi n. 324.118 Diritti, su n. 1.000.000 di Diritti complessivamente assegnabili in esecuzione del Piano, corrispondenti pertanto a n. 324.118 azioni della Società.

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