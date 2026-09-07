Cina emetterà bond per 300 miliardi di yuan a sostegno di banche e assicurazioni

(Teleborsa) - Il ministero delle finanze cinese emetterà a breve titoli di Stato speciali per 300 miliardi di yuan (45 miliardi di dollari) con l'obiettivo di sostenere alcune delle maggiori banche e compagnie assicurative direttamente amministrate dal Governo di Pechino.



L'operazione - si legge su Bloomberg - rientra nell'ambito della maggior ricapitalizzazione del Paese degli ultimi vent'anni, puntando a rafforzare il proprio sistema finanziario e a sostenere l'erogazione di prestiti in un contesto di rallentamento della crescita economica.



Secondo quanto annunciato ufficialmente domenica, la ricapitalizzazione riguarderà otto istituti finanziari, tra cui Industrial & Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China e People's Insurance Company (Group) of China.



Il pacchetto si aggiunge ai 500 miliardi di yuan di investimenti governativi già stanziati da inizio 2025, nell'ambito del piano di Pechino per rilanciare la seconda economia mondiale. Il premier Li Qiang ha recentemente esortato i funzionari a "impegnarsi per raggiungere" gli obiettivi di crescita annuali, mentre le autorità stanno valutando misure graduali come sussidi sui prestiti e altri tipi di sostegno finanziario per imprese e consumatori.



Sebbene le istituzioni finanziarie cinesi dispongano di adeguate riserve di capitale, il piano di ricapitalizzazione di Pechino mira a fornire maggiore capacità di erogazione di prestiti a imprese e famiglie.

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