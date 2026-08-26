FS Italiane, Strisciuglio: "Asset fondamentale per crescita Paese. Nuovo Piano in autunno"

L'intervista all'Amministratore delegato del Gruppo FS Gianpiero Strisciuglio al Corriere della Sera

(Teleborsa) - "Le ferrovie sono una infrastruttura decisiva, fondamentale per la crescita di un Paese". E' quanto afferma l'Amministratore delegato del Gruppo Fs, Gianpiero Strisciuglio, cita in una intervista al Corriere della Sera.



"Oggi la scommessa, la vera trasformazione che abbiamo intrapreso, è fare sì che chi usa i nostri servizi inizi a vedere i benefici di tutti quei lavori che si sono visti per i quasi 25 mila chilometri di tratte in esercizio, un miglioramento della qualità del servizio", spiega il manager, annunciando conclusione "nei tempi previsti" degli investimenti del PNRR, pari a 25 miliardi fra infrastrutture e treni, che hanno richiesto anche qualche sacrificio all'utenza.



"Erano investimenti necessari e in molti casi non immediatamente percepibili da chi viaggia. La sfida adesso è trasformare quegli investimenti in benefici per i passeggeri", spiega Strisciuglio, facendo cenno alla puntualità, sicurezza e fiducia dell'utenza. "Migliorare la puntualità - sottolinea - significa rispettare un patto tra l’azienda e i passeggeri e migliorare la vita delle persone che scelgono il treno".



L'Ad ha fatto cenno anche al lavoro di squadra che rappresenta la base di un Gruppo che impiega quasi 100 mila persone "che con dedizione, competenza, ogni giorno permettono tutto questo".



Strisciuglio ha parlato infine del processo di rinnovamento della governance, che sarà completato in autunno, e del nuovo Piano industriale, che si concentrerà sul core business. Il manager ha anche ribadito che Trenitalia e Fs Logistix sono "strategiche" per il raggiungimento degli obiettivi del Piano, che punta su una "mobilità sempre più efficiente ed efficace di passeggeri e merci. Capace di generare valore".









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