Pollen Street vola a Londra (+13%) con annuncio possibile vendita e delisting

(Teleborsa) - Vola a Londra Pollen Street , che sta mettendo a segno un rialzo del 13% circa, dopo che il gestore britannico ha annunciato di essere in trattative per la vendita. La società ha parlato di colloqui con un limitato numero di possibili investitori, che sono al momento ad "uno stadio preliminare" e dovrebbero concludersi con un delisting.



L'annuncio segue l'avvio di una review strategica per valutare le opzioni a disposizione dell'azienda. Il gestore ha comunque precisato che non vi è alcuna certezza che verrà presentata un'offerta ed a quali condizioni o che la società intraprenderà altre operazioni derivanti dalla revisione.



Pollen Street ha dichiarato di aver avviato il "periodo di offerta" previsto dal Codice britannico sulle acquisizioni (UK Takeover Code). Il Panel Executive ha dispensato dall'obbligo di identificare i potenziali offerenti negli annunci, a meno che non siano stati specificamente nominati da speculazioni di mercato.





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