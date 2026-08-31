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Borsa chiusa a Londra

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Borsa chiusa a Londra
(Teleborsa) - Oggi, 31 agosto, a Londra le contrattazioni sono chiuse in occasione della Festa Nazionale.
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