Sindacati-Confindustria: avanti con il confronto, nuovo incontro 28 settembre

(Teleborsa) - "Il lavoro sta andando avanti. È un po' più complesso, un po' più lungo forse di quello che ci aspettavamo. Secondo noi, ma credo anche secondo i sindacati, difficilmente riusciremo a chiudere entro settembre". Lo ha detto il vicepresidente di Confindustria per il lavoro e le relazioni industriali, Maurizio Marchesini, parlando del confronto in corso tra associazioni datoriali e Cgil, Cisl e Uil per un nuovo accordo interconfederale.



"Non ci sono rotture. Ci sono dei temi complicati, complessi, stiamo avanzando, stiamo studiando i testi", dice in un colloquio con l'ANSA. "Siamo andati avanti molto sul tema della misurazione della rappresentanza. Adesso stiamo andando avanti sui temi contrattuali che sono ovviamente molto delicati".



"Per noi la questione salariale e della tutela del potere d'acquisto dei salari è un punto fondamentale e decisivo" evidenzia il leader della Cgil, Maurizio Landini, al termine di una nuova lunga riunione del tavolo tra Cgil, Cisl e Uil e 14 associazioni datoriali, oggi 8 ore nella sede di Confindustria dopo la lunga giornata di ieri finita in tardissima serata: si lavora ad un nuovo accordo interconfederale con punti incisivi per il mondo del lavoro e delle imprese, a partire da contrattazione e salari. Quella della "questione salariale e della difesa del potere di acquisto dei salari, insieme alla rappresentanza, è un punto che non è ancora risolto. E poi dobbiamo affrontare anche i temi che riguardano la formazione, la salute e la sicurezza e le questioni della contrattazione, dell'innovazione e della partecipazione".

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