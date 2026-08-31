Aeroporto dell'Umbria verso un aumento di capitale

(Teleborsa) - Andrea Ragnetti, nuovo presidente della Sase, società di gestione dell’aeroporto di Perugia, ha illustrato nel corso di un incontro con le sigle sindacali del San Francesco, gli interventi di ampliamento e potenziamento dello scalo umbro.



"Nel corso della riunione – riporta una nota di Sase - è stato dato un aggiornamento del percorso necessario ad ottenere da tutti i soci la conferma della volontà di procedere in tempi brevi all'aumento di capitale, necessario a garantire la copertura della quota degli investimenti non finanziata attraverso risorse pubbliche. Parallelamente, la società sta portando avanti un'attività di razionalizzazione dei diversi capitoli di spesa, con l'obiettivo di coniugare sostenibilità economica, capacità di investimento e sviluppo dello scalo".



"Il confronto con i lavoratori e con le organizzazioni sindacali - ha spiegato Ragnetti - rappresenta una componente importante del percorso di crescita della società. La fase di sviluppo che sta vivendo l'aeroporto richiede attenzione alle persone, qualità dell'organizzazione, equilibrio economico e capacità di programmare gli investimenti. L'obiettivo è affrontare questi temi attraverso un dialogo serio e costruttivo, nell'interesse dei lavoratori, della società e dello sviluppo dello scalo".



Nel mese di luglio, con 82.222 passeggeri, l’aeroporto di Perugia ha registrato il nuovo record storico di traffico mensile.

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