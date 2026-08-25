Essilorluxottica, sindacati su dimissioni Del Vecchio: con profondi cambiamenti serve confronto solido e trasparente

(Teleborsa) - "L'uscita di Leonardo Maria Del Vecchio da tutti gli incarichi operativi in EssilorLuxottica
rappresenta un passaggio delicato
, sul quale sarà necessario fare le dovute valutazioni nei prossimi giorni, anche alla luce delle eventuali ulteriori informazioni che potranno emergere".
E' quanto riportano le Segreterie territoriali di Filctem, Femca e Uiltec
dopo la decisione di Leonardo Maria Del Vecchio
di lasciare tutti gli incarichi ricoperti in EssilorLuxottica per "dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali".
"Come già ribadito nelle settimane scorse", proseguono i sindacati, "seguiamo con grande attenzione
i diversi processi che stanno interessando il Gruppo, soprattutto per le possibili ricadute sull'azienda, sugli stabilimenti e sulle lavoratrici e sui lavoratori italiani. In questa fase di profondi cambiamenti, riteniamo fondamentale che le scelte strategiche continuino a essere accompagnate da un confronto solido e trasparente
con le organizzazioni sindacali, all'interno di un sistema di relazioni industriali che in questi anni ha dimostrato di poter produrre risultati concreti".