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Essilorluxottica, sindacati su dimissioni Del Vecchio: con profondi cambiamenti serve confronto solido e trasparente

Finanza
Essilorluxottica, sindacati su dimissioni Del Vecchio: con profondi cambiamenti serve confronto solido e trasparente
(Teleborsa) - "L'uscita di Leonardo Maria Del Vecchio da tutti gli incarichi operativi in EssilorLuxottica rappresenta un passaggio delicato, sul quale sarà necessario fare le dovute valutazioni nei prossimi giorni, anche alla luce delle eventuali ulteriori informazioni che potranno emergere".

E' quanto riportano le Segreterie territoriali di Filctem, Femca e Uiltec dopo la decisione di Leonardo Maria Del Vecchio di lasciare tutti gli incarichi ricoperti in EssilorLuxottica per "dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali".

"Come già ribadito nelle settimane scorse", proseguono i sindacati, "seguiamo con grande attenzione i diversi processi che stanno interessando il Gruppo, soprattutto per le possibili ricadute sull'azienda, sugli stabilimenti e sulle lavoratrici e sui lavoratori italiani. In questa fase di profondi cambiamenti, riteniamo fondamentale che le scelte strategiche continuino a essere accompagnate da un confronto solido e trasparente con le organizzazioni sindacali, all'interno di un sistema di relazioni industriali che in questi anni ha dimostrato di poter produrre risultati concreti".
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