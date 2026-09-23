Solaria, quotazioni in calo a Madrid
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che esibisce una perdita secca del 4,35% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Solaria, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Solaria. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Solaria evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 17,01 Euro. Primo supporto a 16,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 15,91.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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