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Solaria scambia in rosso a Madrid

Migliori e peggiori, In breve
Solaria scambia in rosso a Madrid
Scende sul mercato l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che soffre con un calo del 4,35%.
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