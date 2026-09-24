Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 17:47
30.255 -0,71%
Dow Jones 17:47
51.176 -0,65%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 23/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 23/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Composto ribasso per il CABLE in flessione dello 0,75% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3194 con area di resistenza individuata a quota 1,3343. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3145.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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