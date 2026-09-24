Analisi Tecnica: GBP/USD del 23/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Composto ribasso per il CABLE in flessione dello 0,75% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3194 con area di resistenza individuata a quota 1,3343. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3145.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)