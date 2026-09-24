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Auto, Anfia: importazioni UE dalla Cina volano al 25% nel primo semestre

L'elettrico ad agosto tocca il record del 27,7%.

Economia
Auto, Anfia: importazioni UE dalla Cina volano al 25% nel primo semestre
(Teleborsa) - Il mercato automobilistico europeo mantiene il segno positivo anche nel bimestre estivo, pur rallentando rispetto al ritmo di giugno. Secondo i dati diffusi da ACEA, a luglio le immatricolazioni nell'Ue27 ammontano a 941.788 unità (+3% su luglio 2025), mentre ad agosto il totale sale a 708.211 unità (+4,5%). Nei primi otto mesi del 2026, i volumi immatricolati raggiungono 7.546.397 unità, in crescita del 5,3% sullo stesso periodo del 2025.

Il dato più significativo riguarda però le importazioni dalla Cina. Secondo gli ultimi dati Eurostat, nel primo semestre 2026 il valore delle importazioni in Ue27 di autovetture da Paesi extra-Ue è cresciuto del 16,1%, ma per quelle provenienti dalla Cina l'incremento è stato ben più marcato, arrivando al 70%.

"La quota delle importazioni provenienti dalla Cina è passata dal 16,7% nel primo semestre 2024 al 17,1% nel primo semestre 2025, fino a toccare il 25% nel primo semestre 2026, raggiungendo un quarto delle importazioni complessive del comparto auto da paesi Extra-UE", ha dichiarato Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA.




(Foto: Cargo con auto elettriche, generata AI))
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