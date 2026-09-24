Auto, Anfia: importazioni UE dalla Cina volano al 25% nel primo semestre

(Teleborsa) - Il mercato automobilistico europeo
mantiene il segno positivo anche nel bimestre estivo, pur rallentando rispetto al ritmo di giugno. Secondo i dati diffusi da ACEA, a luglio
le immatricolazioni nell'Ue27 ammontano a 941.788 unità (+3% su luglio 2025), mentre ad agosto
il totale sale a 708.211 unità (+4,5%). Nei primi otto mesi del 2026
, i volumi immatricolati raggiungono 7.546.397 unità
, in crescita del 5,3% sullo stesso periodo del 2025.
Il dato più significativo riguarda però le importazioni
dalla Cina
. Secondo gli ultimi dati Eurostat, nel primo semestre 2026 il valore delle importazioni in Ue27 di autovetture da Paesi extra-Ue è cresciuto del 16,1%, ma per quelle provenienti dalla Cina l'incremento è stato ben più marcato, arrivando al 70%.
"La quota delle importazioni provenienti dalla Cina è passata dal 16,7% nel primo semestre 2024 al 17,1% nel primo semestre 2025, fino a toccare il 25% nel primo semestre 2026, raggiungendo un quarto delle importazioni complessive del comparto auto da paesi Extra-UE", ha dichiarato Roberto Vavassori
, Presidente di ANFIA. (Foto: Cargo con auto elettriche, generata AI))