Auto, Anfia: immatricolazioni in crescita a luglio

(Teleborsa) - A luglio, sono state immatricolate oltre 123mila autovetture, in crescita del 3,9% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel cumulato dei sette mesi, le immatricolazioni sono state 1.059.362, in aumento dell'8,9% rispetto all’anno precedente.

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono luglio in calo del 14,2%, con una quota di mercato del 19,2%. In flessione anche le autovetture diesel (-30,1% su luglio 2025), con una market share del 6,6%. Nel cumulato, le immatricolazioni di autovetture a benzina registrano una variazione del -16,8% (19,7% di quota).



Continua il trend negativo delle auto diesel nel cumulato: -26,0% e 6,9% di quota nel periodo. Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 74,3% del mercato del solo mese di luglio, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2025 (+15,1%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 24,6% e hanno una quota di mercato del 73,4% (+9,3 p.p. rispetto al 2025). Le autovetture elettrificate rappresentano il 63,6% del mercato di luglio, così come nel cumulato il 66,6%, con volumi in crescita nel mese (+16,6%) e in aumento nel cumulato (+32,0%). Tra queste, le ibride mild e full incrementano del 10,9% nel mese, con una quota di mercato del 47,1%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 21,5%, con una market share del 49,2%.



Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili incrementano del 36,9% nel mese (quota di mercato: 16,5%) e sono in crescita del 74,8% nel cumulato (con la market share al 17,4%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 5,9% e aumentano del 24,7% nel mese. In aumento, in modo consistente, le ibride plug-in: +44,8%, con il 10,6% di quota del mercato del mese. Nel cumulato dei sette mesi, sia le BEV che le PHEV risultano in aumento, rispettivamente del +71,5% (quota: 8,2%) e del +77,9% (quota: 9,2%).



Infine, le autovetture a gas rappresentano il 10,7% dell’immatricolato di luglio, interamente composto da autovetture Gpl (+6,9% su luglio 2025). Nel cumulato, nel 2026, le autovetture a Gpl risultano in calo del 19,1% (quota: 6,8%).

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