Powersoft, risultati in crescita a doppia cifra nel 1° semestre 2026

(Teleborsa) - Powersoft ha chiuso il primo semestre 2026, con una performance positiva sia in termini di crescita dei ricavi consolidati che di risultato operativo lordo, conseguendo ricavi complessivi per 46,3 milioni di Euro, in crescita del 12,6% rispetto a 41,1 milioni di Euro nel primo semestre 2025, mentre l'EBITDA si attesta a 12 milioni di Euro, in aumento del 17,8% rispetto a 10,2 milioni di Euro nel primo semestre 2025 (EBITDA margin al 27,2% da 25,1% del primo semestre 2025):



I dati consolidati al 30 Giugno 2026 includono il consolidamento della capogruppo Powersoft e delle controllate Powersoft USA e Ideofarm, tutte controllate al 100%, e Karray, controllata al 51% a seguito dell’acquisizione in data 1° aprile 2025.



L'EBITDA Adjusted è pari a 12,1 milioni di Euro (EBITDA Adj margin , calcolato al netto degli oneri straordinari legati all’acquisizione, al 27,4%). L'EBIT sale a 9 milioni di Euro, in crescita del 16,4% rispetto a 7,8 milioni di Euro nel primo semestre 2025 (EBIT margin al 20,4% da 19,1% del primo semestre 2025). Il periodo chiude con un utile netto di 4,6 milioni di Euro, in aumento dell’8,6% rispetto a 4,2 milioni di Euro nel primo semestre 2025.



La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2026 è negativa (debito) per 41,9 milioni di Euro rispetto ai 38,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2025, dopo il pagamento di dividendi per Euro 10 milioni erogati il 24 Giugno 2026.































(Foto: Giovanni Ricciardi)

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