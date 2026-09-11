Eurotech, si riduce il deficit della gestione operativa nel primo semestre

(Teleborsa) - Eurotech ha registrato ricavi consolidati del primo semestre 2026 pari a 25,2 milioni di euro, rispetto a 21,5 milioni del primo semestre 2025 (+17,1%). A cambi costanti, la crescita è pari al 23,3%.



L'EBITDA adjusted ammonta a -1,4 milioni, rispetto a -4,0 milioni nello stesso periodo del 2025. Il miglioramento di 2,6 milioni - spiega la società - riflette sia la crescita dei volumi, sia gli effetti delle azioni di efficientamento e contenimento dei costi. I costi non ricorrenti, rappresentati a conto economico nel primo semestre 2026, riguardano alcuni effetti di riduzione del personale e costi collegati a consulenze per la crescita.



Includendo anche i costi non ricorrenti, l'EBITDA ammonta a -1,7 milioni, rispetto a -5,3 milioni del primo semestre 2025, in miglioramento del 67,4%.



Nel secondo trimestre 2026 l’EBITDA adjusted è positivo e l’EBITDA si attesta a break-even, un passaggio coerente con il percorso di recupero sostenibile della redditività.



L'EBIT è pari a -4,1 milioni, rispetto a -7,7 milioni del primo semestre 2025.



Il risultato netto del periodo, pari a -4,3 milioni, riduce la perdita del semestre del 42,9% rispetto a -7,6 milioni nello stesso periodo del 2025.



Il Gruppo presenta al 30 giugno 2026 un indebitamento finanziario netto di 7,2 milioni, rispetto a 16,8 milioni al 31 dicembre 2025, con un miglioramento di 9,6 milioni.

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