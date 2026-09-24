BofA prevede ora un rialzo tassi BCE a dicembre con energia che spinge inflazione

(Teleborsa) - Bank of America (BofA) ha modificato la previsione sulle mosse della BCE, includendo un rialzo dei tassi a dicembre nello scenario base. Ritiene comunque improbabile che la BCE vada oltre. "Un rialzo a ottobre non è impossibile, ma richiederebbe una situazione di panico da parte della banca centrale e forti sorprese, ipotesi che non rientra nel nostro scenario base", si legge in una ricerca.



Relativamente parlando, "il rischio di un quarto rialzo è maggiore a marzo 2027, ma anche in quel caso non sarebbe un passo semplice", perché i prezzi dell'energia all'ingrosso dovrebbero risultare più bassi dopo la fine della stagione del riscaldamento, mentre l'inflazione complessiva sarebbe in calo grazie agli effetti base.



BofA conferma la previsione di tagli trimestrali nella seconda metà del 2027 (settembre, dicembre). Prevede ancora che il tasso sui depositi scenderà nuovamente sotto il 2% nel 2028. L'andamento preciso dei prezzi dell'energia determinerà quando l'inflazione complessiva (e quella di fondo) potrà tornare al 2% o scendere al di sotto di tale soglia, ma "il quadro macroeconomico resta invariato: una cronica insufficienza della domanda e una politica monetaria restrittiva portano, alla fine, a un'inflazione inferiore all'obiettivo (una direzione verso cui ci stavamo già muovendo all'inizio del 2026)".



Gli analisti hanno modificato le previsioni per l'area euro per recepire prezzi dell'energia più elevati durante l'inverno, condizioni di finanziamento più restrittive e un orientamento più aggressivo (hawkish) della BCE. Ora prevedono prezzi del gas TTF tra 90 e 100 euro e del petrolio Brent tra 90 e 100 dollari nel quarto trimestre del 2026 e nel primo del 2027, per poi tornare verso i 40 euro e i 74 dollari entro la fine del 2027. Ciò porta le previsioni sull'inflazione al 3% per il 2026 (+10 punti base) e al 2,5% per il 2027 (+30 punti base). Confermano l'inflazione di fondo al 2,3% per quest'anno, ma la alzano al 2,3% nel 2027 (+20 punti base), trainata dagli effetti indiretti dei prezzi dell'energia e dalla riforma sanitaria tedesca.



(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)

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