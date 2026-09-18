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Schmid (Fed), inflazione "molto elevata" anche senza energia, rialzo tassi "passo necessario"

Banche, Finanza
Schmid (Fed), inflazione "molto elevata" anche senza energia, rialzo tassi "passo necessario"
(Teleborsa) - La decisione di aumentare i tassi di 25 punti, per la prima volta in oltre tre anni, annunciata mercoledì dalla Federal Reserve è un passo necessario per contenere l'inflazione elevata che è causata non solo dal rialzo dei prezzi del petrolio.

E' quanto sostiene il presidente della Fed di Kansas City, Jeff Schmid, spiegando che, anche escludendo il settore energetico, l'inflazione è stata "molto elevata" e che "un'ampia gamma di beni e servizi" ha registrato una crescita dei prezzi non in linea con il mandato di stabilità della Fed.

In un discorso preparato per un evento a Vail, in Colorado, il governatore ha sottolineato che "La Fed ha del lavoro da fare sull'inflazione" e che "l'intervento di questa settimana è stato un passo in quella direzione". "L'aumento dei prezzi del petrolio è stato un fattore importante nell'aumento dell'inflazione, ma è fondamentale riconoscere che il nostro problema di inflazione non riguarda solo l'energia".

Schmid ha anche affermato che il mercato del lavoro sembra in equilibrio e che la crescita economica è solida.

(Foto: @ Shutterstock)
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