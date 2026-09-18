Schmid (Fed), inflazione "molto elevata" anche senza energia, rialzo tassi "passo necessario"

(Teleborsa) - La decisione di aumentare i tassi di 25 punti
, per la prima volta in oltre tre anni, annunciata mercoledì dalla Federal Reserve è un passo necessario per contenere l'inflazione elevata
che è causata non solo dal rialzo dei prezzi del petrolio.
E' quanto sostiene il presidente della Fed di Kansas City, Jeff Schmid
, spiegando che, anche escludendo il settore energetico
, l'inflazione è stata "molto elevata" e che "un'ampia gamma di beni e servizi" ha registrato una crescita dei prezzi non in linea con il mandato di stabilità della Fed.
In un discorso preparato per un evento a Vail, in Colorado, il governatore ha sottolineato che "La Fed ha del lavoro da fare sull'inflazione
" e che "l'intervento di questa settimana è stato un passo in quella direzione". "L'aumento dei prezzi del petrolio è stato un fattore importante nell'aumento dell'inflazione, ma è fondamentale riconoscere che il nostro problema di inflazione non riguarda solo l'energia
".
Schmid ha anche affermato che il mercato del lavoro sembra in equilibrio
e che la crescita economica è solida
.(Foto: @ Shutterstock)