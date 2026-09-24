Milano 17:35
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Nasdaq 17:53
30.272 -0,65%
Dow Jones 17:53
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Bene Tokyo, in crescita dello 0,90% alle 08:20

Il Nikkei 225 allunga a 65.601,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dello 0,90% alle 08:20
Risultato positivo dello 0,90% per Tokyo, alle 08:20, che continua gli scambi a 65.601,83 punti.
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