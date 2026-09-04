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Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,31% alle 08:20
Il Nikkei 225 allunga a 65.052,52 punti
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04 settembre 2026 - 08.20
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Risultato positivo dell'1,31% per Tokyo, alle 08:20, che continua gli scambi a 65.052,52 punti.
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