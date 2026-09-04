Milano 3-set
52.245 0,00%
Nasdaq 3-set
29.482 +1,16%
Dow Jones 3-set
53.686 +1,18%
Londra 3-set
10.832 0,00%
Francoforte 3-set
26.003 0,00%

Borsa: Bene Tokyo, in crescita dello 0,86% alle 04:50

Il Nikkei 225 allunga a 64.769,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dello 0,86% alle 04:50
Risultato positivo dello 0,86% per Tokyo, alle 04:50, che continua gli scambi a 64.769,74 punti.
Condividi
```