Milano
9:39
52.129
+1,14%
Nasdaq
24-set
30.479
0,00%
Dow Jones
24-set
51.350
-0,31%
Londra
9:39
10.724
+0,41%
Francoforte
9:39
25.414
+0,58%
Venerdì 25 Settembre 2026, ore 09.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,31%
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,31%
Il Dow Jones chiude a 51.349,89 punti
In breve
,
Finanza
24 settembre 2026 - 22.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,31% e archivia la seduta a 51.349,89 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,23%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,28%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,19%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,34%
Argomenti trattati
USA
(415)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,31%
Altre notizie
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,36%
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,40% alle 19:30
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,49%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,82%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,49%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,27%
Guide
Titoli di Stato: quando convengono e come leggere prezzo e rendimento
I titoli di Stato sono obbligazioni emesse da un governo per raccogliere denaro dagli investitori. Chi li acquista presta quindi capitale allo Stato e riceve in cambio una remunerazione che può...
leggi tutto