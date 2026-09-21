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Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,49%

L'indice del principale listino USA avvia gli scambi a 51.936,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,49%
Il Dow Jones avanza dello 0,49%, a quota 51.936,76 in apertura.
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