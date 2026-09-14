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Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,34%

Il Dow Jones esordisce a 52.750,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,34%
Giornata fiacca per il principale indice americano, in discesa dello 0,34%, dopo un'apertura a 52.750,88.
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