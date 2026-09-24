Commercio internazionale dell'UE: nave regina dei volumi, aereo pesa per valore

I dati Eurostat

(Teleborsa) - L'Unione europea ha importato via mare 1,1 miliardi di tonnellate di merci da paesi extra-UE nel 2025, per un valore di 1.270 miliardi di euro, mentre le esportazioni trasportate via mare hanno totalizzato 0,5 miliardi di tonnellate, per un valore di 1.069 miliardi di euro, secondo i dati di Eurostat.



Il trasporto marittimo è stato la principale modalità di trasporto per il commercio internazionale di merci dell'UE nel 2025. Ha prevalso in termini di volume fisico degli scambi, rappresentando il 73,3% di tutte le importazioni e il 72,6% di tutte le esportazioni in termini di peso. Per quanto riguarda il valore, ha rappresentato una quota inferiore, pari al 50,2% del valore delle importazioni e al 40,4% del valore delle esportazioni.



Al contrario, il trasporto aereo ha svolto un ruolo marginale in termini di volume, ma più significativo in termini di valore. Solo lo 0,3% delle importazioni e il 2,9% delle esportazioni sono stati trasportati per via aerea; tuttavia, tali spedizioni hanno costituito il 20,7% del valore totale delle importazioni e il 29,1% del valore totale delle esportazioni.



Anche il trasporto su strada ha registrato una quota di valore (19,5% per le importazioni e 24,9% per le esportazioni) superiore alla quota di volume (6% per le importazioni e 17,4% per le esportazioni).



Per il trasporto ferroviario, il volume (2,6% per le importazioni e 2,9% per le esportazioni) ha superato il valore (1,2% per le importazioni e 1,3% per le esportazioni).



(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)

Condividi

```